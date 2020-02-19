الكاتب دين كونتز تنبأ بظهور الكورونا سنة 1981

منذ 39 عاما وتحديد سنة 1981 تنبأ الكاتب والروائى الأمريكى دين كونتز، بظهور فيروس كورونا "كوفيد - 19" فى مدينة ووهان الصينية، وهو ما ظهر فى روايته "عيون الظلام - The Eyes of Darkness" التى تطابقت أحداثها بشكل كبير مع الواقع الحالى.

رواية "عيون الظلام" التى كتبها المؤلف الأمريكى منذ 39 عاما، أى برغم ظهور المرض بنحو 4 عقود زمنية، تدور أحداثها فى نفس مدينة انتشار الفيروس "ووهان" حيث يطور العلماء فى مختبرات تابعة للجيش الصينى، فيروسا كجزء من برنامج هذا البلد للأسلحة البيولوجية فى الحروب، وأطلق المؤلف كونتز على الفيروس "ووهان - 400"، وأطلق عليه "السلاح المثالى" لأنه يؤثر فقط على البشر، كما أنه لا يمكنه البقاء خارج جسم الإنسان لأكثر من دقيقة ولا تتطلب عملية إزالة تلوث باهظة الثمن بمجرد انتشارها بين السكان.

وتدور القصة الرئيسية للرواية، حول الأم "كريستينا إيفانز" التى تتوجه إلى الصين لمعرفة إن كان ابنها "دانى" قد توفى فى رحلة تخييم، أم أنه كما تشير رسائل مشبوهة، بأنه ما زال على قيد الحياة، تنجح الأم فى تعقب ابنها الذى كان محتجزا فى منشأة عسكرية بعدما أصيب عن طريق الخطأ ببكتيريا تم تطويرها داخل مركز الأبحاث فى ووهان.

ووفقا لموقع Alhurra انتقل عالم صينى اسمه "لى تشن" إلى الولايات المتحدة، وهو يحمل قرصا مرنا لتخزين البيانات "floppy disk" يحتوى على معلومات عن أهم سلاح بيولوجى صينى جديد وأخطرها خلال العقد الماضى، يطلقون عليه اسم ووهان-400، لأنه طور فى مختبرهم للحمض النووى المعاد التركيب، الواقع خارج مدينة ووهان".

وهنا يشير النص إلى أن المختبر يقع خارج مدينة ووهان، وهى مصادفة تجعل من أحداث الرواية وما يجرى اليوم متطابقا، لأن معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، الذى يضم المختبر الوحيد من الدرجة الرابعة للسلامة البيولوجية فى الصين، وهذا التصنيف هو الأعلى من نوعه للمختبرات التى تجرى دراسات على أخطر الفيروسات، يقع على خارج مدينة ووهان بعد 32 كيلومترا.