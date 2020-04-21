اللوفر أبوظبي يقدم تجربة رقمية جديدة من المنزل

أطلق متحف اللوفر أبوظبي مبادرات رقمية جديدة تقدم للجمهور جولات إرشادية افتراضية ومقاطع فيديو وأخرى صوتية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التي يمكن تنزيلها والاستمتاع بها في المنزل، في ظل الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تأتي تلك المبادرة في إطار رسالة المتحف التي تقوم على رواية قصص لقاء الثقافات من خلال مجموعته الفنية ومعارضه العالمية، للعالم أجمع، ليبقى متاحاً للجميع.

وقال مدير المتحف مانويل راباتيه: "المتحف الذي يُغلق أبوابه مؤقتاً، يسعى باستمرار إلى تأدية رسالته التي تقوم على رواية قصص لقاء الثقافات، لا سيما أن الفن مصدر الإلهام ويساعد على تخطي الأوقات الصعبة، لذا، وسع المتحف من نطاق أنشطته الرقمية ليقدم للجمهور محتوى غنياً للاستمتاع به من المنزل".

ولفت إلى أنه تمت إضافة مزايا رقمية جديدة؛ منها جولة افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد على آخر معارض المتحف، فضلاً عن العديد من الموارد والأنشطة التي تضفي الحياة على مجموعته الفنية، مؤكداً الاستمرار في تقديم قصص المتحف لإضافة لمسة من الإلهام والسلام على الحياة.

وشملت المرحلة الأولى من توسيع المبادرات الرقمية برنامج اكتشاف الفن الذي يسمح باكتشاف مجموعة المتحف الفنية ومعارضه العالمية من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه الخاص، وموارد "الفن بين يديك" المتوفرة عبر الموقع أيضاً، إلى جانب سلسلة "اصنع والعب" التي تشمل مقاطع فيديو وأنشطة للعائلات والأطفال، ومجموعة غنية من الموارد التعليمية ليتفاعل من خلالها المعلمون مع طلابهم.

وسيُطلق المتحف في الأسابيع والأشهر المقبلة المزيد من البرامج التي ستشمل جولات افتراضية في قاعات العرض، وتجربة من الخيال العلمي تأخذ الزائر في رحلة يكتشف من خلالها الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف، كما سينشر اللوفر أبوظبي عبر موقعه الإلكتروني مقتطفات من منشوراته، ويعزز المحتوى المتاح حول معارضه السابقة، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى.

ويشارك اللوفر أبوظبي في مبادرة "الثقافة للجميع" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، التي تهدف إلى إتاحة المعالم الثقافية في الإمارة إلى الجمهور للاستمتاع بها من البيت.