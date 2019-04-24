الليلة الإعلان عن اسم الفائز بجائزة القاهرة للإبداع الروائى

في ختام فعاليات ملتقي القاهرة الدولي السابع للرواية العربية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، في تمام الساعة السابعة مساء فعالية لإعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للإبداع الروائى، على مسرج الهناجر، بدار الأوبرا.



ومن المعروف أن جائزة ملتقى الرواية حصل عليها خلال عام 2015 الكاتب الكبير بهاء طاهر، ومن المتوقع أن تمنح هذا العام لكاتب عربى وليس مصريا، ومن هنا حرص "اليوم السابع"، على تقديم قائمة تضم بعض الروائيين والروائيات العرب الأقرب للفوز بالجائزة.

يحيى يخلف

يعد يحيى يخلف من أهم الكاتب والروائين الفلسطينيين، ونشر قصصه الأولى فى مجلة (الأفق الجديد) التى كانت تصدر فى القدس فى منتصف الستينيات، ثم بدأ ينشر فى مجلة الآداب فى بيروت.

من أبرز أعماله، نجران تحت الصفر، تلك المرأة الوردة، تفاح المجانين، نشيد الحياة، تلك الليلة الطويلة، بحيرة وراء الريح، نهر يستحم فى البحيرة، ماء السماء، جنة ونار، راكب الريح، اليد الدافئة.

واسينى الأعرج

واسينى الأعرج، أحد أهم الأصوات الروائية فى الوطن العربى، يكتب باللغتين العربية والفرنسية، حصل على العديد من الجوائز الأدبية.

ومن أبرز أعماله، ذاكرة الماء، رواية مرايا الضرير، ورواية شرفات بحر الشمال، ومضيق المعطوبين، رواية كتاب الأمير، ورواية سوناتا لأشباح القدس، رواية البيت الأندلسى، رواية مملكة الفراشة، ورواية رماد الشرق الجزء الأول : خريف نيويورك الأخير، ورواية رماد الشرق الجزء الثانى: الذئب الذى نبت فى البرارى، رواية سيرة المنتهى عشتها كما اشتهتني، ورواية نساء كازانوفا.



علوية صبح

نالت الأدبية اللبنانية علوية صبح شهرة واسعة فى الوطن العربى، بدأت بكتابة نصوص نثرية ونشرها فى بداية العشرينات من عمرها.

قدمت العديد من الروايات المثيرة للجدل من أهمها، مريم الحكايا ترجمت إلى الفرنسية والألمانية، ورواية دنيا، ورواية اسمه الغرام، ورواية نوم الأيام.

ربعى المدهون

يعد الكاتب والوروائى الفلسطينى ربعى المدهون، أول فلسطينى يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بجائزة البوكر العربية بدورتها التاسعة.

ومن أبرز الأعمال الروائية التى قدمها، ورواية حكايات طعم الفراق، والسيدة من تل أبيب، ورواية مصائر.



عبده خال

يعد الكاتب عبده خال، من أشهر الكتاب فى المملكة العربية السعودية، لعب دوراً مهم فى المهنة الصحفية والأدبية أيضا، ونال العديد من الجوائز المختلفة.

قدم العديد من الأعمال الأدبية، التى منها رواية نباح، الطين، فسوق، ترمى بشرر، قالت عجيبية، قالت حامدة أساطير حجازية، رواية لوعة الغاوية.