معرض "مسقط الدولي للكتاب"

يشارك "المركز القومي للترجمة " في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض "مسقط الدولي للكتاب"، والتي تنطلق الخميس المقبل وتستمر عشرة أيام.

ويعرض المركز قائمة مميزة من أهم وأحدث اصداراته، منها: "الاحساس بالجمال"، "الانسان هو المقياس"، "الفلسفة والسعادة"، "مشكلة الشر"، "ما العلمانية"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "الحرية"، "العلم إرادة وتمثلا"، "المرجع في علم النفس السياسي"، "العقلية البدائية".

كما تضم القائمة أيضا إصدارات : "البحث عن الوعي"، "المشاعر"، "مركز اللذة"، "أساليب العلاج النفسي للأطفال والمراهقين"، "مساعدة الأطفال الصغار على اللعب"، "النزعة الإنسانية"، "السلوك المضاد للمجتمع عند الأطفال والمراهقين"، "القلق"، "الذات والغرائز"، "فهم التلمود"، "مفهوم أوروبا المسيحية للإسلام"، "تفسير سفر أيوب"، "تفسير فصول الآباء"، "كيف يدمر الأثرياء الكوكب"، "علم النفس الاجتماعي للجندر"، "الوجوة المتعددة للإرهاب"، "النساء وإعادة خلق السياسات"، "فوبيا الإسلام "، "موسوعة ألف ليلة وليلة"،"كيف يحرك الاقتصاد العالم"، "الثلاثة الكبار في عالم الاقتصاد"، "التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين".

وسيعرض جناح المركز كذلك كتب "قضايا السمنه"، "كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"، "المسرح والعرق"، "قصص الحيوان"، "موت الناقد"، "مطاردة العلامات"، "يوسف إدريس وخفايا الإبداع"، "الفتاة كارلا"، "معالم تاريخ الإنسانية"، "الحج إلى نجد" و"ناصر".