550 ألفاً زائر للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

ذكرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، إن المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، الذي أسدل الستار عليه أمس الأحد، استقبل هذا العام عدداً قياسياً من الزائرين، تجاوز 550 ألفاً.

وأقيمت الدورة الـ25 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء من 7 إلى 17 فبراير(شباط).

وحلت إسبانيا ضيف شرف على المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 700 دار نشر من 42 دولة، وقال الأعرج إن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من الأطفال والشبان، ما يدل على أن أهمية الكتاب لاتزال قائمة.