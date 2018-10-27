حفل إطلاق كتاب "العرب على مفترق الطرق" للكاتبة البحرينية سميرة رجب

استضاف المعهد الدولي للسلام في العاصمة البحرينية المنامة، الخميس الماضي، حفل إطلاق كتاب "العرب على مفترق الطرق" للكاتبة البحرينية سميرة رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي، في حضور سفراء وبرلمانيين وكتاب وإعلاميين وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت رجب، في كلمتها خلال الحفل، أن الكتاب يعبّر عن مجموعة من الهواجس والتساؤلات والأفكار التي شغلت بالها منذ أكثر من عقد من الزمن، وتتناول فيه المشكلات والتحديات والرهانات المستقبلية لمنطقتنا العربية في خضم التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأضافت الكاتبة البحرينية أنها "حاولت في الكتاب تسليط الضوء على النظام الإقليمي العربي في ظل التغيرات السياسية الدولية، وما يحاول الإعلام التعتيم عليه من مخططات دولية تحوي الكثير من الرؤى الوحشية، معربة عن أمنياتها أن يسهم الكتاب في إشعال نقطة ضوء أمام العرب ضد جبال من الموانع والسواتر المعرفية التي تلف حقيقة الوضع الإقليمي، مشددة على أهمية التماسك والتكامل العربي كتلة واحدة في موسم التغيير والترتيبات الدولية التي تجتاح العالم.

فيما أكد مدير المعهد الدولي للسلام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجيب فريجي أن كتاب "العرب على مفترق طرق" يأتي في ظرف مهم تمر به الدول العربية، معتبرا أن عنوان المنتج يعبر عن وضع المنطقة العربية بكل أبعادها.