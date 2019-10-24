الممثل الهندي أميتاب باتشان ضيف معرض الشارقة الدولي

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الممثل الهندي أميتاب باتشان، نجم السينما البوليوودية، نهاية الشهر الجاري، في أول زيارة له إلى الشارقة، للمشاركة في جلسة تفاعلية يوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2019، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما يشهد المعرض، الإطلاق الأول لكتاب "بصوتٍ عالٍ: أميتاب باتشان"، للدكتور رِسول بوكوتي، الحائز على جائزة الأوسكار، حيث يوقع النجم أميتاب أول نسخة من كتاب يسرد سيرته الذاتية في الشارقة. ويستضيف الحدث معرض للصور الفوتوغرافية يحتفي برحلة الممثل الهندي أميتاب باتشان التي استمرت على مدار نصف قرن، ويعرض أعمال المؤرخ السينمائي الهندي الأبرز إس. إم. إم. أوساجا.

وتستضيف الدورة الـ38 من المعرض نخبة كبيرة من رموز الإبداع الثقافي والفني العربية والعالمية، تزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، اللقب الثقافي الأرفع عالمياً الذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تقديراً لجهودها الرائدة لنشر وتعزيز القراءة.

ويعدُ باتشان كاتباً وقارئاً شغوفاً، فهو ابن الشاعر الهندي هاريفانش راي باتشان، كما استطاع النجم البوليوودي أن يحتل مكانة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد متابعيه على "تويتر" حاجز الـ 36.9 مليون شخص، في حين وصل عدد متابعيه على موقع "الإنستغرام" إلى أكثر من 12.6 مليون شخص.

وخلال مسيرته المهنية، شارك باتشان في أكثر من 230 فيلماً هندياً وعالمياً، منها فيلم "غاتسبي العظيم"، ويتمتع أميتاب باتشان بشعبية وجماهيرية كبيرة ظهرت جلياً عند احتفاله بعيد ميلاده الـ 77، في مدينة مومباي، حيث شهد الحدث تجمع حشودٍ من المحبين الذين تجمهروا لرؤيته.