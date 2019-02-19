الشارقة تعرض روائع التراث الشفهي بـ"المهرجان العالمي لرواية القصص"

تستضيف "جزيرة النور" إحدى الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية في إمارة الشارقة النسخة الـ3 من "المهرجان العالمي لرواية القصص ــ حكايات على الجزيرة" الذي يقام تحت شعار "القصص: كنز الكلمات" خلال الفترة من 21 فبراير/شباط الجاري حتى 16 مارس/آذار المقبل، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رواية القصص من جميع أنحاء العالم.

ويوفر المهرجان للزوار وعشاق الأدب القصصي مزيجاً فريداً من روائع التراث الشفهي والعروض الموسيقية الحية والأنشطة الثقافية التفاعلية التي تحتفي بالتنوع الثقافي وأساليب السرد القصصي، وغيرها من فنون التراث الثقافي الشفهي وسيتم التعريف بالفن الحكواتي القديم من خلال سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي يقدمها فنانين محترفين.

ويقدم المهرجان 25 قصة يرويها 15 فنان وفنانة من أشهر رواة القصص العالميين جاءوا من 10 دول مختلفة، إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين والعازفين يقدمون مجموعة متنوعة من العروض المسرحية تسلط الضوء على فن رواية الحكايات التراثية وأدب القصص الحديث وما يتميز به من ثراء وتنوع، ما يتيح للزوار الفرصة لإطلاق العنان لمخيلاتهم والتحليق بها إلى عوالم بعيدة على مدار 4 أسابيع متواصلة من المتعة والإثارة والتشويق القصصي.

وقال محمود راشد السويدي، مدير عام جزيرة النور إن المهرجان يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الشفهي باعتباره أحد أهم مصادر التراث الثقافي الإنساني ويعزز مكانة الجزيرة وجهة رئيسية تجمع المعرفة والثقافة والمتعة والمرح لجميع أفراد الأسرة.

وأضاف السويدي: "تستعد الشارقة لإطلاق برنامج ثقافي شامل للاحتفاء بلقب (عاصمة عالمية للكتاب 2019) الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) للشارقة نظراً لجهودها الثقافية والمعرفية على المستويين العربي والعالمي، والمقرر أن ينطلق خلال أبريل/نيسان المقبل الأمر الذي يجعل من إقامة هذا المهرجان مقدمة ممتازة لهذا الاحتفال الثقافي الكبير الذي أعدته الإمارة لتسليط الضوء على جهودها ومكانتها الثقافية سواءً على المستوى الوطني أو العالمي".

وقال المديران الفنيان للمهرجان العالمي لرواية القصص باولا بالبي وديفيد باردي اللذان يديران برنامج المهرجان للمرة الـ3 على التوالي، إن هذا العام سيشهد تقديم نخبة من أفضل رواة القصص وألمع نجوم السرد القصصي من 4 قارات حول العالم، من بينهم الراوية كاتي نوتسون من الولايات المتحدة وماريلا بيرتيلي من كندا اللتان تشاركان في المهرجان لأول مرة.

وأشارا إلى أن المهرجان كسب عدداً من الشركاء المرموقين، مثل: المجلس الثقافي البريطاني، ومعهد "الأليانس فرانسيز"، والمجلس الثقافي الكندي، و"ممزورلد" موقع التجارة الإلكترونية الأول للأم والطفل ما مكنهم من استقطاب نخبة من أشهر الفنانين ورواة القصص من جميع أنحاء العالم.

وأضاف السويدي: "تستعد الشارقة لإطلاق برنامج ثقافي شامل للاحتفاء بلقب (عاصمة عالمية للكتاب 2019) الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) للشارقة نظراً لجهودها الثقافية والمعرفية على المستويين العربي والعالمي، والمقرر أن ينطلق خلال أبريل/نيسان المقبل الأمر الذي يجعل من إقامة هذا المهرجان مقدمة ممتازة لهذا الاحتفال الثقافي الكبير الذي أعدته الإمارة لتسليط الضوء على جهودها ومكانتها الثقافية سواءً على المستوى الوطني أو العالمي".

وقال المديران الفنيان للمهرجان العالمي لرواية القصص باولا بالبي وديفيد باردي اللذان يديران برنامج المهرجان للمرة الـ3 على التوالي، إن هذا العام سيشهد تقديم نخبة من أفضل رواة القصص وألمع نجوم السرد القصصي من 4 قارات حول العالم، من بينهم الراوية كاتي نوتسون من الولايات المتحدة وماريلا بيرتيلي من كندا اللتان تشاركان في المهرجان لأول مرة.

وأشارا إلى أن المهرجان كسب عدداً من الشركاء المرموقين، مثل: المجلس الثقافي البريطاني، ومعهد "الأليانس فرانسيز"، والمجلس الثقافي الكندي، و"ممزورلد" موقع التجارة الإلكترونية الأول للأم والطفل ما مكنهم من استقطاب نخبة من أشهر الفنانين ورواة القصص من جميع أنحاء العالم.