الهيئة المصرية العامة للكتاب تصدر كتاب بعنوان "الكتابة الحديثة للطفل"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان "الكتابة الحديثة للطفل" قراءة في بعض الروايات الأمريكية الفائزة بجائزة نيوبري" تأليف منتصر ثابت...

وتعتبر جائزة نيوبري التى تأسست عام 1922 الجائزة الأولى لكتاب الطفل في العالم وهى تمنح سنويا لأكثر كتب الأطفال الأمريكية شهرة ومبيعا في العام السابق.



الكتابة الحديثة للطفل



ويهدف هذا الكتاب لإلقاء الضوء على آليات الكتابة الحديثة للطفل بعد ثورة العلم والنظريات الحديثة وثورة الاتصالات، واختار المؤلف القصص التى تناولها بالشرح والتحليل لتطرح فكرة قبول الآخر على مستويات متعددة ما بين الرفض والقبول والقهر والحب والفكر والعنف، وأخطر القضايا التي نعيشها الآن ونعانى منها، ويأتى قبول الآخر فيها سواء على مستوى البيئة المحيطة أو على مستوى المجتمع كله أو على مستوى الدول ذاتها مؤكدين أن احتكاك الثقافات هو لغة الحوار الأول بين الأفراد والجماعات كما بين الشعوب والحضارات.



تقدم هذه القراءة أربع روايات فازت بجائزة نيوبري وهذا الاسم يعود لأشهر بائع كتب أطفال فى القرن الـ18. والرواية الأولى هى رواية الأسير للكاتبة الإفروأمريكية جويس هانسن، والرواية الثانية رواية العصار لجيرى سبينيللى، والثالثة معجزات فوق تل مابل للكاتبة فرجينيا سورنسن ، وأخيرا رواية إيللا المسحورة للكاتبة جيل كارسون ليفاين.