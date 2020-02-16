اليوبيل الفضي لمعرض مسقط الدولي للكتاب في 22 فبراير الجاري

تستعد سلطنة عمان لإطلاق دورة استثنائية من معرض مسقط الدولي للكتاب في فبراير/ شباط الجاري، تواكب اليوبيل الفضي للمعرض والاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للبلاد.

وجريا على تقليد يتبعه المعرض منذ عدة سنوات باختيار إحدى بقاع السلطنة لتسليط الضوء عليها وإبراز تراثها الثقافي وعاداتها والتعريف بأهم مبدعيها، اختيرت محافظة مسندم ”ضيف شرف“ الدورة الجديدة.

تقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان، وهي مقصد سياحي شهير، وتضم أربع ولايات، هي: خصب وبخاء ودباء ومدحاء.

وقال المدير العام لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مسندم ورئيس لجنة الفعاليات بالمعرض سيف بن مبارك بن صالح الجلنداني في اجتماع تحضيري: إن اللجنة المنظمة أعدت برنامجا متنوعا يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعرضا للصور وآخر للفنون التشكيلية، إضافة إلى عرض لوثائق ومخطوطات نادرة خاصة بالمحافظة.

ويقام المعرض في الفترة من 22 فبراير/ شباط إلى الثاني من مارس/ آذار بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وكان المعرض استقطب في دورته السابقة أكثر من مليون زائر، بحسب الإحصاءات الرسمية.