اليونسكو تدرج تلال مدافن دلمون على قائمتها

منشور 08 تمّوز / يوليو 2019 - 01:35
جانب من مدافن دلمون في البحرين. (المصدر:موقع اليونيسكو، © Think Heritage)
جانب من مدافن دلمون في البحرين. (المصدر:موقع اليونيسكو، © Think Heritage)
أبرز العناوين
مدافن دلمون تتألف من “21 موقعا أثريا تقع في الجزء الغربي من الجزيرة”.
أعلنت منظمة اليونسكو، السبت، أنها أدرجت موقع تلال مدافن دلمون الواقعة في البحرين على قائمة التراث العالمي.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن مدافن دلمون تتألف من “21 موقعا أثريا تقع في الجزء الغربي من الجزيرة”.

وأشار البيان إلى أن ستة من هذه المواقع “مقابر تتألف من عشرات إلى عدة آلاف من المدافن، إذ يبلغ إجمالي عددها 11774 قبرا تتخذ شكل أبراج أسطوانية منخفضة”.

وبحسب اليونسكو، فإن المدافن تقف “شاهدا على ازدهار حضارة دلمون في وقت مبكر خلال الألفية الثانية قبل الميلاد، حين اكتسبت البحرين أهمية اقتصادية كمركز تجاري، الأمر الذي أتاح للسكان حينئذ تطوير تقاليد دفن معقدة لجميع السكان”.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قولها إن دخول الموقع على قائمة التراث العالمي “يعكس أهمية هذا المعلم كشاهد تاريخي على فترة مهمة من تاريخ البحرين وشبه الجزيرة العربية والخليج بشكل عام، وهو ما أعطاه قيمة عالمية ساهمت بشكل كبير في دخوله إلى قائمة التراث العالمي”.

 
كلمات دالة:تلال مدافن دلموناليونيسكوباكورئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثارقائمة التراث العالمي

Via SyndiGate.info


Alarab Online. © 2019 All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن