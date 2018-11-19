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انطلاق الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة "أسبوع القاهرة للصور" 22 نوفمبر ويستمر حتى 30 نوفمبر

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة "أسبوع القاهرة للصور" 22 نوفمبر ويستمر حتى 30 نوفمبر
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