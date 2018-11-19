انطلاق الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة "أسبوع القاهرة للصور" 22 نوفمبر ويستمر حتى 30 نوفمبر

تنطلق الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة "أسبوع القاهرة للصور" 22 نوفمبر ويستمر حتى 30 نوفمبر.



يعد المهرجان منصة بصرية وحوارية لمناقشة كل الجوانب المهمة لصناعة ومستقبل الصورة من الناحية الفنية والتقنية والتجارية والأخلاقية.



يشارك في المهرجان صناع ومنتجو الصورة ورواة القصص البصرية والباحثون فيها، صناع الفيديو، صناع الأفلام، مديرو الأفلام، مصممو الأزياء، فنانو الجرافيك، فنانو المكياج.



يعقد المهرجان الذي تنظمه فوتوبيا (مدرسة مستقلة للتصوير بالقاهرة) التي تكرس مهامها لصناعة الصورة بمصر والمنطقة بالتعاون مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري و"داخلي وسط البلد" في ممر كوداك ومبنى تمار، بمنطقة وسط البلد.



وترعاه كانون وسط وشمال أفريقيا ويستمر لمدة ٨ أيام؛ وتتضمن فعالياته الاحتفال بإنجازات المصورين المحليين والعالميين في منطقة وسط البلد الثقافية والتاريخية وتشمل الأنشطة تشمل جميع أنواع التصوير الفوتوغرافي وكل ما يخص صناعة وأعمال التصوير: التجاري، الوثائقي، الصحفي، المفاهيمي، التحميض، الأرشيفي، السنيمائي، الإعلان، المكياج، تصميم الطعام، تصميم الأزياء، تحرير المجلات والإنتاج الإعلامي.



وتشمل فعاليات المهرجان أيضا ورش لفن التصوير الفوتوغرافي ومعارض للتصوير وخدمات المصورين كما يتضمن لقاءات مع أهم المصورين، ويقام على هامش المهرجان سوق للمعدات والكتب المستعملة وطباعة مجانية مقدمة من كانون للمصورين خلال فترة المهرجان.



وتقول مروة أبو ليلة مؤسسة مدرسة فوتوبيا لصناعة الصورة والشريك المؤسس للمهرجان إن الهدف من المهرجان هو تحفيز هواة فن التصوير على تحديد قدراتهم وتطوير مهاراتهم، فضلًا عن كونه حلقة وصل بين محترفي التصوير في مصر والبلدان الأخرى.



وأضافت: "رغم مرور 7 سنوات على وجود "فوتوبيا" فإننا لم نتسرع في تدشين المهرجان خلال الأعوام الماضية حتى نتمكن من التحضير الجيد، وجلب أفضل المصورين والأساتذة المتخصصين في مجال التصوير على قدر كافِ من الخبرة والعلم بالمجال ليحقق المهرجان الاستفادة المرجوة للمشاركين والحاضرين فيه موضحة أنها تخطط لإقامة فعاليات مهرجان “أسبوع القاهرة للصورة” كل عامين، وبالتالي فالنسخة المقبلة أو نسخته الثانية قد تكون في عام 2020 لأن إقامته كل عام قد لا يحقق الفائدة المرجوة منه على حد قولها".



وأشارت مروة إلى أن المهرجان يستهدف جلب مصوري البلدان الأخرى لرؤية أعمال المصورين المصريين والتعرف على إمكانياتهم ومهاراتهم، لافتة إلى أنها تعتبر المهرجان منصة لتعليم فن التصوير من خلال محاضرات وورش ومعارض.



وتابعت: "المهرجان يتناول كل ما يخص مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو، فضلًا عن بعض الأعمال الفنية مثل السينمائية والإعلانية كما تتناول حلقاته النقاشية ومحاضراته الحديث عن عدة موضوعات متنوعة، منها مجال التصوير الوثائقي، والصحفي والتجاري والموضة والأكل والإنتاج الإعلامي إلى جانب موضوعات أخرى متنوعة تشمل الاهتمامات المختلفة بمجال التصوير".



وعن المشاركين في المهرجان كشفت مؤسسة "فوتوبيا" أن هناك نخبة كبيرة متنوعة من المخرجين والمصورين من مصر والخارج مشاركين في المهرجان، منهم: المصور السينمائي أحمد المرسي، والمخرج السينمائي أبو بكر شوقي، ومخرج الإعلانات علي علي، والمصورة الوثائقية لورا بوشناك من فرنسا، وبسام ومصور الأزياء توفيق عرمان من دبي علام من ألمانيا، فضلًا عن مصورين آخرين من أمريكا ومن مدرسة تصوير وثائقية شهيرة في الدنمارك.



وفيما يخص الفعاليات التي ستقام على هامش المهرجان أكدت مروة أبو ليلة أن هناك 4 معارض خلال فعاليات “أسبوع القاهرة للصورة” منهم: معرض “سرد” نسقه المصور الصحفي صبري خالد، ويعرض 11 قصة مصورة من أعمال ١١ مصورًا صحفيًا ووثائقيًا من مصر ومعرض “هي تحكي” من تنظيم جاليري “سوما آرت” ويعرض أعمال ١٢ مصورة من مصر تحكي قصص من خلال الصورة، ومعرض “قصص أخرى” يشمل صورا متنوعة لهواة مختلفين مشيرة إلى أن “أسبوع القاهرة للصورة” سيوفر استوديوهات تسمح بتصوير صور فوتوغرافية أو مشاريع مختلفة طيلة أيام فعاليات المهرجان بمجرد شراء التذاكر التي تسمح بدخول تلك الاستوديوهات أثناء فترة إقامة المهرجان.



عن سبب اختيار عمارات وسط البلد كمكان لإقامة المهرجان أوضحت أبو ليلة أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري المشارك الرئيسي في المهرجان، هي من اقترحت إطلاق فعاليات مهرجان “أسبوع القاهرة للصورة” في منطقة وسط البلد في إطار مشروعها لإعادة إحياء مبانِ وسط القاهرة.