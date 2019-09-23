انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض العين للكتاب

تنطلق يوم غد الثلاثاء، فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض العين للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويستمر حتى 3 أكتوبر القادم في مركز العين للمؤتمرات.

وتتميز دورة هذا العام، بالتركيز على الأنشطة التطبيقية والتفاعلية العملية والترفيهية، من بينها مجموعة من ورش العمل الموجهة إلى الناشئة، إلى جانب باقة من العروض الموسيقية ذات الطابع التثقيفي، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مركز القطارة للفنون. ويشارك في المعرض نخبة من الكتاب والفنانين والمثقفين الإماراتيين والمقيمين، ونخبة من دور النشر المحلية، التي تقدم أحدث الإصدارات من الكتب والعناوين المتنوعة.

ويستضيف معرض العين للكتاب مجموعة من أبرز الكتاب والمبدعين الإماراتيين والعرب، والأكاديميين المتخصصين للمشاركة في البرنامج الثقافي، من ضمنهم الشاعرة شيخة المطيري، والشاعر والأكاديمي الدكتور طلال الجنيبي، اللذين سيشاركان في جلسة تحت عنوان «الشعر النبطي والفصيح.. نظرة نحو المستقبل».

كما تشارك الدكتورة منى الساحلي أستاذ مساعد في الأدب والنقد الأدبي في قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة تحت عنوان «قراءات في السرد النسائي في دولة الإمارات»، والتي تستطلع في ندوتها دور النساء في إثراء المشهد السردي في دولة الإمارات، والعوامل المؤثرة به، وآلية تطوره عبر الزمن.

وتشارك كل من الشاعرة شيخة الجابري، والروائي علي الحميري، في جلسة بعنوان «كيف نكتب تاريخنا في رواية؟ - العين نموذجاً»، لمناقشة آلية توثيق الموروثات الحضارية التي تعكس تاريخ دولة الإمارات، والتي تتخذ من منطقة العين نموذجاً لها.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك الدكتورة بديعة الهاشمي في جلسة «أساليب التربية وانعكاساتها على المستقبل»، والتي تناقش من خلالها التحديات التي تواجه التربية، في ظل الثورة التكنولوجية الحاصلة، وأهم السبل لمواجهة هذه التحديات.

كما تقدم ندوة «حكايا الثقافة والفنون»، قراءة حول الرابط الوثيق بين الثقافة والفنون ودورها في تشكيل الوعي الثقافي، والتي تشارك فيها الدكتورة دوريس هامبوش الأستاذ المشارك في قسم اللغات والأدب في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجولميرا عبد الخالقوفا الحاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير، كعازفة بيانو، وقائدة حفلات موسيقية، ومحاضرة جامعية من معهد موسكو تشايكوفسكي الموسيقي.