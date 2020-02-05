أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2020".

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الاثنين في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الوزارة أعدت برنامجا يشارك فيه قطاعات الثقافة وعدد من الوزارات المعنية، ذكرت منها السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف، موجهة الشكر لوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والذي حرص على إرسال وفد من الأئمة لحضور المؤتمر.

وأضافت الوزيرة أن جميع الأنشطة التي ستنطلق اعتبارا من 5 أبريل القادم ستقام في المواقع الحضارية بالقاهرة التاريخية، موضحة أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "الإسيسكو" ستشارك في تلك الأنشطة، والتي ستستمر لمدة عام كامل، مشددة على أن اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية يعد تأكيدا على مكانة مصر ملتقى الثقافات ومنبر الحوار بين الحضارات، لافتة إلى أن هذا الاختيار يأتي تزامنا مع "2020 عام الثقافة والوعي" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور نجيب الغاياتي مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "الإسيسكو"، أهمية اختيار القاهرة مع بداية المنظمة في استراتيجية جديدة تقوم على تصدير المفاهيم الحقيقية للحضارة الإسلامية إلى العالم، وقال إن مدينة القاهرة تمتلك كل المقومات التي تجعلها واجهة معبرة عن تلك التوجهات الجديدة التي أقرتها المنظمة في اجتماعها اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، فيما أشار إلى دور الأزهر الشريف في الاحتفالية باعتباره واجهة للإسلام الوسطي.

ولفت إلى تقديم "الإسيسكو" جائزة لأفضل مشروع ثقافي يقدم عن مدينة القاهرة، فضلا عن جائزتين في مجال الحفاظ على الحرف التقليدية الإسلامية.

وعلق محمد منير بأن احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي ستشهد تخريج أول دفعة من الدارسين بورشة الحرف التقليدية التي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية في إطار مبادرة الرئيس السيسي "صنايعية مصر".

كان المؤتمر الصحفي الذي أداره الإعلامي محمد منير المعداوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، قد بدأ بعرض فيلم وثائقي أعدته الوزارة لاستعراض أهم ملامح القاهرة التاريخية ومعالمها الإسلامية، مصحوبا بموسيقى للفنان المصري العالمي باسم درويش.

