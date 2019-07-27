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انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب

منشور 27 تمّوز / يوليو 2019 - 08:55
انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب

تستعد هيئة الكتاب، لانطلاق معرض الإسكندرية للكتاب، في أرض الكوتة، يوم 29 يوليو الجارى، حيث يكون الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساءً، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

ويأتى المعرض في إطار خطة الدولة، ووزارة الثقافة، بإقامة معارض الكتاب بالمدن المصيفية، ومن المقرر أن يشارك بالمعرض، عدد كبير من الناشرين المصريين، وإضافة إلى مشاركة قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، والمركز القومى للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن الهيئة العامة المصرية للكتاب سوف تستعد لإقامة معرض مرسى مطروح للكتاب، فور الانتهاء من معرض الإسكندرية للكتاب.

كلمات دالة:انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب

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