انطلاق معرض الكويت الدولى للكتاب، في دورته الـ44

ينطلق معرض الكويت الدولى للكتاب، في دورته الـ44، فى الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجارى، بمشاركة مختلف الدول العربية، ودور النشر الثقافية والتعليمية من مختلف أنحاء العالم، ويضم البرنامج الذى وضعته الكويت، ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل وحفلات توقيع لإصدارات الكتب، وعروض مسرح وسينما.

ومن أبرز عناوين الكتب المصرية المشاركة بالمعرض، كتاب "تعليم المستقبل من التسلط إلى التحرر للدكتور حامد عمار الصادر عن دار المصرية اللبنانية، وكتاب العلوم السياسية والاقتصادية للدكتور جبار ستار الصادر عن دار العين للنشر والتوزيع، وكتاب الطريق إلى الليبرالية تحرير خالد محيى الصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كما يعرض كتاب "دائرة المعارف العربية فى علوم الكتب والمكتبات" للدكتور شعبان خليفة الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، وكتاب جزيرة الكنز لـ ر.ل ستيفسون الصادر عن دار الكتاب العربى للنشر والتوزيع، وكتاب مصر من تالت للمؤلف مؤمن المحمدى، الصادر عن دار العين للنشر والتوزيع.

كما يشارك في المعرض كتاب الممثل وفلسفة المعامل المسرحية للدكتور أبو الحسن سلام، الصادر عن دار الفجر للنشر والتوزيع، وكتاب اتجاهات النقد المسرحى المعاصر بين النظرية والتطبيق للدكتور أبو الحسن سلام الصادر عن دار الفجر للنشر.