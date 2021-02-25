"بروفة رقص أخيرة" تأليف نسرين طرابلسي

مجموعة قصصية تضع فيها المؤلفة قدرًا كبيرًا من الخبرة والتجارب الحياتية، وعملها في المجال الإعلامي في دولة الكويت، وما كان يمر عليها من حالات ومشاهد وأحداث مثيرة، كما أنها لا تخلو من السخرية والضحك...

القصص الواردة في المجموعة: أسلوب جديد، المهرة يا سيادة القائد، قوى خارقة، فتوحات أول كذبة، لجوء، مخلوف، كيمياء، علامة فارهة، عرض، قضية خاسرة، الأرض الواطية، أخطاء شائعة، المستثنى بالقراءة، تجربة، رسم بياني، أنستيزيا، سقيفة بني كركب، سفر المطر، في المحطة مرتين، بقعة فاضلة، لقاء افتراضي على أرض عربية، انتر/نت، يا أمن يا، بصيص خطر، أضحية بلا عيد، عبرة القراصنة، بروفة رقص أخيرة، أدب نسوي، رحلة سلة المهملات، ترويض، سكان الطابق العاشر، مهمة فاشلة لملاك، الكومسيونجي، من أجل البقاء، مخدرات، المقاس سبعة وثلاثون، كومبارس، وغيرها من القصص.

"بأي هيئة سيلاقيني؟ لا بد أن الزمن انتقم لي من وسامته. سيأتي وقد انحسر الشعر الغزير والتمعت صلعة، وشيب مهيب، تخلل لحية وقورة. تتقدمه بطن مرخية وتتأرجح على جانبيه ذراعان واهنتان. أم سيأتي بصورته الآسرة؟ مفلتًا أزرار قميص أسود، كاشفًا عن صدر تغطيه شعيرات طرية تتغلغل في حلقات سلسلة فضة يتدلى منها ناب عاجي

لا أقدر أن أتذكر أكثر، ولا أقدر أن أخمّن أكثر، فصوته مازال يغمرني منذ أمس بدهشة العجب: أنتِ!

-نعم أنا

-أي معجزة تأتي بك دوما في أوان المطر؟

-سأحكي لك عندما أراك

-سنلتقي

-ساحة جورج خوري في تمام الخامسة

-ولكن

-قل إنك لا ترغب في لقائي وسأقفل الخط

-حتما.. حتما أريد أن أراك لن أفوت الفرصة"

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