بسبب الكورونا إلغاء معرض باريس الدولي للكتاب في دورته الـ40

قررت الحكومة الفرنسية إلغاء معرض باريس الدولى للكتاب في دورته الـ40، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

قال اتحاد الناشرين الفرنسيين في بيان إن معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يبدأ في وقت لاحق هذا الشهر قد ألغي بسبب الاجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد "بعد قرارالحكومة الفرنسية بحظرأي تجمع لأكثر من 5000 شخص في مكان مغلق، نأسف لاتخاذ قرار إلغاء دورة 2020 من معرض باريس للكتاب".

وأعلن رئيس معرض باريس للكتاب، فنسنت مونتاني، أنه تم إلغاء المعرض الذي كان سيقام في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر فرانس 24.

وقال مونتاني في بيان: "بعد قرارات الحكومة بحظر التجمعات التي تضم أكثر من 5000 شخص في الأماكن المغلقة، قررنا مع الأسف إلغاء نسخة 2020، حيث يُلزمنا شعورنا بالمسؤولية بعدم المجازفة بصحة جميع أولئك الذين يشاركون في معرض باريس للكتاب، الناشرين والعارضين والمؤلفين والشركاء من أكثر من 50 دولة، وبالطبع عائلتنا العامة التي تضم أكثر من 160 ألف زائر كل عام".

وأعلنت فرنسا تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزيرالصحة أوليفييه فيران المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وقال الوزير إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة من أجل وقف انتشار الفيروس.

قررت الحكومة الفرنسية إلغاء معرض باريس الدولى للكتاب في دورته الـ40، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا وفقا لما أوردته "سكاي نيوزعربية".

قال اتحاد الناشرين الفرنسيين في بيان إن معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يبدأ في وقت لاحق هذا الشهر قد ألغي بسبب الاجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد "بعد قرارالحكومة الفرنسية بحظرأي تجمع لأكثر من 5000 شخص في مكان مغلق، نأسف لاتخاذ قرار إلغاء دورة 2020 من معرض باريس للكتاب".

وأعلن رئيس معرض باريس للكتاب، فنسنت مونتاني، أنه تم إلغاء المعرض الذي كان سيقام في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر فرانس 24.

وقال مونتاني في بيان: "بعد قرارات الحكومة بحظر التجمعات التي تضم أكثر من 5000 شخص في الأماكن المغلقة، قررنا مع الأسف إلغاء نسخة 2020، حيث يُلزمنا شعورنا بالمسؤولية بعدم المجازفة بصحة جميع أولئك الذين يشاركون في معرض باريس للكتاب، الناشرين والعارضين والمؤلفين والشركاء من أكثر من 50 دولة، وبالطبع عائلتنا العامة التي تضم أكثر من 160 ألف زائر كل عام".

وأعلنت فرنسا تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزيرالصحة أوليفييه فيران المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وقال الوزير إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة من أجل وقف انتشار الفيروس.

