بيع دينار أموي تاريخي بمبلغ 4.7 مليون دولار امريكي

بيع دينار أموى يرجع تاريخه إلى أكثر من 1200 عام، من عصر الدولة الأموية، فى مزاد علنى الأسبوع الماضى، بمبلغ وصل إلى نحو 4.7 مليون دولار أمريكى.



ووفقا لشبكة "سكاى نيوز" أعلنت شركة "مورتن أند إيدن" للمزادات فى بريطانيا، يوم الخميس، بيع قطعة ذهبية نادرة بملايين الدولارات، موضحة أن الأمر يتعلق بدينار من الدولة الأموية، ووصل السعر الرسمى للدينار عند دق مطرقة المزاد إلى 3.9 مليون دولار، وبعد دفع رسوم إضافية، بلغ الثمن النهائى 4.7 مليون دولار.



وأوضحت المؤسسة، أن الدينار الذهبى النادر كان بحوزة شخص مهتم بجمع المقتنيات التاريخية، وجرى تقدير قيمة القطعة من ذى قبل بـ1.6 مليون جنيه إسترليني، لكن الاهتمام الكبير بالدينار رفع السعر إلى أعلى من ذلك.



والدينار الأموى هو العملة الأساسية التى كانت متداولة فى الدولة الأموية منذ تأسيسها. سكَّت النقود فى الدولة الأموية منذ عهد معاوية بن أبى سفيان، إلا إنَّها شهدت تعريباً وتنظيماً كبيراً فى عهد الخليفة الأموى الخامس عبد الملك بن مروان فى سنة 74 هـ، بعد أن أمر بضربها معَ صورة الخليفة وشهادة الإسلام بدلاً من اللغة الرومانية مع صورة هرقل كما كان فى السابق، حيث كانت تضرب النقود المتداولة فى الدولة بالبلاد الأجنبية.



وذكر ستيفن لويد، وهو باحث مختص فى شئون العملات المعدنية، إن الدينار الذى جرى بيعه "رائع"، وعزا إعجابه بالقطعة إلى صونها بشكل "مذهل"، وهذا يضاف بحسب قوله إلى القيمة التاريخية الكبيرة.



ويحمل الدينار عبارة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" فى الوسط، أما جوانب العملة القديمة فمحاطة بعبارة أخرى هى "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله".