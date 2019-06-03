"بينالي القاهرة" ينطلق قريبًا بضيف شرف من فرنسا

تحت شعار "نحو الشرق" ينطلق "بينالي القاهرة الدولي للفنون"، في العاشر من الشهر الجاري، في دورته الثالثة عشرة التي تنعقد بعد انقطاع استمر ثماني سنوات، وبمشاركة ثمانين فناناً من خمسين بلداً عربياً وأجنبياً.

برنامج المعارض والفعاليات يُقام في ثلاثة فضاءات ثقافية في العاصمة المصرية وهي: فيلا عائشة فهمي، وقصر الفنون، والمتحف المصري للفن الحديث، أما جوائز البينالي فتوزّع في دار الأوبرا المصرية، وقد أضيف إليها جائزتان جديدتان لتصير خمسة جوائز في حقول فنية مختلفة.

الأعمال المشاركة تضمّ لوحات، ومنحوتات، وصوراً فوتوغرافية، وأعمال غرافيك، وفن الفيديو، وفنوناً أدائية، وأعمالاً تركيبية كالتجهيزات والمنشآت والكولاج وغيرها.

ضيف شرف البينالي هو الفنان الفرنسي جيرار غاروست، ومن مصر يشارك الفنانون أحمد بدري، وأحمد قاسم، وحازم المستكاوي، ورضا عبد الرحمن، وعصام درويش، ومروى عادل، ويوسف نبيل.

كما يشارك التشكيلي حازم المستكاوي الذي يقول إن "مساحة التنوّع الكبير في الحقول الفنية المشاركة إلى جانب الانتقائية في اختيار الفنانين عنصران أساسيان لنجاح الدورة المقبلة، إلى جانب الحرية في طريقة العرض وتنوع أماكنها".

أما إيهاب اللبان مدير التظاهرة فكتب كلمة حول شعار التظاهرة، نُشرت في موقع البينالي الإلكتروني الإنكليزي والذي لا يوفّر نسخة عربية؛ إن "البينالي يسعى إلى أن يأخذ مسافة من مقاربة الوجه السياسي للشرق، ومن الكليشيهات الاستشراقية من دون أن يكون هناك أية إملاءات على المشاركين".

يحضر إلى التظاهرة فنانون من الأرجنتين وألبانيا وأستراليا وبلجيكا والكاميرون وبوركينا فاسو والبرازيل والبوسنة وتشيلي وكرواتيا وكولومبيا وقبرص وكندا وساحل العاج وألمانيا والهند وإيطاليا وأميركا وبريطانيا وفنزويلا وغيرها.

أما من الدول العربية، فيشارك فنانون من فلسطين وسورية والعراق والإمارات والسعودية والكويت ولبنان والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

من أبرز الفنانين العرب الحاضرين صادق الفراجي، وسيروان باران، وأمينة زبير، وأيمن بعلبكي، وفرح بهبهاني، وحازم حرب، وأيمن يسري، وآخرين.