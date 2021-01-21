تعرف على مؤلف الرواية الشهيرة «عائلة روبنسون السويسرية»

يوهان ديفيد فيس (٢٨ مايو ١٧٤٣م/١١ يناير ١٨١٨م) كان قسيسًا في الجيش السويسري، وكانت خدمته في إيطاليا.

ولد في مدينة برن , وتعلم في جامعة ألمانية درس الفلسفة في موطنه وكان مؤيدا لمبادئ الحرية في لفكر و العمل وكما درس اللاهوت في جامعة غوتنغن و جامعة هاله.في عام 1805م أصبح أستاذا للفلسفة في أكاديمية برن و شغل أيضا منصب كبير أمناء المكتبات.

في موطنه سويسرا أصبح يعرف باسم جامع ومحرر الفولكلور السويسري، فقد نظم نشيداً وطنياً سويسرياً في عام 1811م, و جمع فولكلور بلاده.نشر الحكايات الشعبية والأساطير والقصص من سويسرا.

هو مؤلف الرواية الشهيرة «عائلة روبنسون السويسرية» التي يقال إنه استلهمها من رواية دانيال ديفو «روبنسون كروزو»، إلا أنه أرادها رواية يتعلم منها أبناؤه قيمًا مختلفة عن الترابط الأسري وبناء الحضارة. أصبحت الرواية واحدة من أشهر الروايات في أدب الأطفال على مر الزمان، وقد حررها للنشر ابنه يوهان رودولف.

الرواية:

عائلة روبنسون السويسرية هي رواية نُشرت للمرة الأولى عام ١٨١٢، تدور أحداثها حول تحطم سفينة كانت تحمل على متنها إحدى العائلات السويسرية في طريقها إلى بور جاكسون بأستراليا.

وعندما ألف القصة القس السويسري يوهان ديفيد فيس وحررها ابنه يوهان رودولف فيس، كان الغرض منها تعليم أولاده الأربعة القيم العائلية، والإدارة الجيدة للموارد، وفوائد عالم الطبيعة، والاعتماد على النفس. قُدمت المغامرات في صورة سلسلة من الدروس في التاريخ الطبيعي والعلوم الطبيعية على غرار الكتب التعليمية الأخرى المشابهة التي كانت تُكتب للأطفال في تلك الفترة.

"كلمة" يصدر ترجمة "الدروب الظليلة" لمؤلفها إيفان بونين

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