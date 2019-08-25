تكريم الفنان السعودي عبد العظيم الضامن في بيت الثقافة والفنون

استضاف بيت الثقافة والفنون الفنان التشكيلي عبد العظيم الضامن من المملكة العربية السعودية في أمسية: (الفن لغة المحبة والسلام).

قدم لها الشاعر جروان المعاني الذي رحب بالفنان الضامن ضيف بيت الثقافة والفنون، وكذلك بالشاعر زياد السعودي ضيف الأمسية.

وبدأ الضامن بكلمته عن أهمية رسالة الفن، وكيف يمكن للفنان أن يكون سفيراً لوطنه من خلال الفن، وبما أن الفنون هي اللغة المشتركة بين شعوب العالم، فهي تتجاوز كل الفوارق لتصنع لها حواراً حضارياً متميزاً.

ومنها بدأ بالحديث عن فكرة لوحة المحبة والسلام التي اطلقها في لعام 2005 م ومنها تحولت لمشروع ثقافي هدفه التواصل مع شعوب العالم بمحبة وسلام وتسامح، وبعد مضي عشر سنوات من العمل على رسم اللوحة التي بلغ طولها 1500 متر، بدأ الضامن بمشروع استثمار قماش اللوحة وتحويل جزء منها لحقائب بأيدٍ سعودية، وتم عقد الشراكة مع جمعية السرطان السعودية لدعم الجمعية من خلال ريع تلك الحقائب، وإطلاق مبادرة ألوان الأمل لإسعاد مرضى السرطان.

واختتمت الأمسية بتكريم الفنان الضامن من قبل إدارة بيت الثقافة والفنون بإدارة الدكتورة هناء البواب.