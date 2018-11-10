تمثال رخامي لشاعر روماني بمليون و500 ألف جنيه استرليني

تنظم دار سوثبى، للمزادات العالمية، فى لندن، مزادا يحمل عنوان "النحت القديم والأعمال الفنية"، يضم المزاد العديد من الأثار المصرية والرومانية القديمة، ومن المقرر عرض التماثيل للبيع، يوم 4 ديسمبر المقبل.

ومن بين الآثار التى ستعرض للبيع، تمثال من الرخام الجنائزى، تصور شاعر رومانى، يرجع تاريخ التماثل إلى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد، يبلغ ارتفاعه 115 سم، أما ارتفاع الرأس 25 سم.

ويقدر ثمن التمثال فى الفترة ما بين مليون و500 ألف جنيه استرلينى إلى 2 مليون جنيه استرلينى.