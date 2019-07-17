تونس تحل ضيفة شرف على مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته التاسعة

ويعد المهرجان الذي تأسس في العام 2011 بمدينة مالمو في جنوب السويد أكبر منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية. وبجانب عرض الأفلام ودعم المشاريع الجديدة يحرص المهرجان في كل عام على استضافة صناع ونجوم السينما العربية.

وقال مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي في بيان “من السهل إدراك الإنجاز الذي يحدث في السينما التونسية المعاصرة والتي أصبح وجودها أمرا طبيعيا في كل المهرجانات الكبرى”.

وأضاف “كان اختيار هذه الصناعة الطموحة اختيارا منطقيا بالنسبة لمهرجان مالمو الذي يحاول منذ بدايته تسليط الضوء على كل ما هو مميز في السينما العربية”. وتقام الدورة التاسعة من المهرجان في الفترة من الرابع إلى الثامن من أكتوبر المقبل.

وأشار قبلاوي إلى أن اختيار تونس لتكون ضيف الشرف تم بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما، إذ وقع الطرفان بروتوكول تعاون يضم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يستضيفها المهرجان بما في ذلك مشاركة خمسة أفلام طويلة وأربعة أفلام قصيرة في أقسام المهرجان المختلفة.

كما يشمل برنامج ضيف الشرف إقامة معرض صور وندوة بعنوان “السينما التونسية بين الماضي والحاضر”، إضافة إلى حضور وفد من صناع ومسؤولي السينما التونسية ومشاركتهم في منتدى سوق مالمو. وكانت مصر ضيف شرف الدورة السابقة من المهرجان.