"ثلاثية: قواعد جارتين" لعمرو عبد الحميد

رواية:قواعد جارتين.

روايه تحمل الكثير من الأدرينالين بين طياتها ، عالم خيالى - جارتين - ملئ بقوانينه العجيبه تفادياً لاخطاء أجدادهم تنصف الشريفيين وتظلم النسالى والغجر .. نفق مظلم عاشوا فيه لاجيال حتى اصبح النفق مظلم بلا نور فى نهايته الا أن هناك قاعده وضعها الكاتب "القوانين وضعت لتُكسر"!



رواية:دقات الشامو.

فكرة الروايه جيده ، حيث ناقشت القوانين الظالمه في (جارتين) القائمه على العنصريه ، وتبلور القوانين بأيدي واضعيها لخدمة مصالحهم وهذا ما يوجد في العالم الحقيقي أيضاً.



رواية:أمواج أكما

الأسلوب والسرد الأكثر من الرائع الذي اعتدناه من الكاتب

الذي يمتلك قدر كافي من الخيال جعله لم يفشل قط في إثارة إنبهاري وخيالاتي

أن إحداث التغيير يتطلب وفرة من العزيمة والشجاعة و بذل الكثير من الجهد ويتطلب الكثير من التنازلات والخضوع إلى وبعض الخسارة القليلة في سبيل مكسب كبير.

الروايه ممتعة ومليئه بالغموض والتشويق.

عمرو عبد الحميد

خريج من كلية طب المنصورة وتخصص بمجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة .

بدأ كتابة الرواية مع محاولتين روائيتين قصيرتين عام 2008 هما حسناء القطار وكاسانو.

وفي أكتوبر 2010 صدرت له أولى رواياته الطويلة (أرض زيكولا) عن دار صرح للنشر والتوزيع، قبل أن تُنشر مجددًا مع دار عصير الكتب للنشر والتوزيع في عام 2015 وبعدها في يناير 2016 صدرت له روايته (أماريتا) وهي الجزء الثانى من رواية أرض زيكولا وكما ألف رواية ثالثه عنونت بقواعد چارتين صدرت في يناير 2018 ورواية دقات الشامو الجزء الثاني من قواعد چارتين في يناير ٢٠١٩ .

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