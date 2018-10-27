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فتح باب الترشح لجائزة الاتحاد الدولية جائزة "الشاعر أحمد شوقي لشعر الفصحى"

فتح باب الترشح لجائزة الاتحاد الدولية جائزة "الشاعر أحمد شوقي لشعر الفصحى"
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