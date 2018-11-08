مهرجان البردة

كشفت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، عن تحويل جائزة البردة إلى مهرجان ثقافي دولي، يهدف في جوهره إلى الحفاظ على روح وفنون الحضارة الإسلامية، التي تعد بمثابة محيط واسع من ألوان الثقافة والفنون، موضحة أن الدورة الأولى من المهرجان ستقام، في 14 نوفمبر الجاري، بمعرض «ويرهاوس 421» في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأوضحت الكعبي أن المهرجان يحتفي بإبداعات الحضارة الإسلامية وفنونها، باعتبارها جزءاً من الحضارة الإنسانية، ويضيء على روعة الفن الإسلامي وجمالياته بشكل تفصيلي، من خلال برامج إبداعية عدة، ومنصات معرفية، تعبر عن قيم وهوية الإنسان.

تتضمن الفعاليات ندوات حوارية بمشاركة متحدثين من داخل الدولة وخارجها، منهم غابو أرورا، صانع الأفلام والمؤسس الشريك في TomorrowNeverKnows في الولايات المتحدة، ومدير مؤسسة «الفن جميل» في الإمارات، أنتونيا كارفر، وأنيسة حلو، شيف وكاتبة مهتمة بقطاع المأكولات وصحافية ومذيعة ومستشارة ومدوّنة من المملكة المتحدة، وعضو الهيئة العامة للثقافة في السعودية، منى خزندار، والمدير والرئيس التنفيذي لمتحف الأغاخان في كندا، الدكتور هنري كيم، والدكتورة فينيشا بورتر، من قسم الشرق الأوسط في المتحف البريطاني بالمملكة المتحدة، والمهندسة الفائزة بجائزة الأغاخان 2016 عن فئة التصميم المعماري من بنغلاديش، مارينا تبسم.

تشمل قائمة الفنانين والجهات المشاركة في الفعالية: «بيت العود» من الإمارات، و«كايرو ستيبس» من مصر، و«فن المالد» وهو أحد الفنون الشعبية الإماراتية، والخطاط وفنان الضوء، كريم جباري، ووفاء عماد من مصر، التي فازت بلقب برنامج The Voice Kids، ويوسف ياسين، وهو مطرب وملحن وعازف غيتار من الكويت.

إلى جانب ما تتضمنه الدورة الأولى من مهرجان البردة، من جلسات وندوات وورش عمل، تشمل فعاليات المهرجان تكريم الفائزين بجوائز البردة في دورتها الـ15 بمشاركة صفوة الشعراء والخطاطين والفنانين من مختلف أرجاء العالم، وذلك في حفل يقام بجامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات.

يهتم مهرجان البردة بالتعريف بالفنانين المبدعين، الذين يعملون على تطوير التقنيات التقليدية وأساليبهم في التعبير عن رؤيتهم للثقافة والفنون الإسلامية، اعتماداً على مناهج مبتكرة، تمزج بين الماضي والحاضر، كما سيسهم المهرجان في توسعة آفاق الابتكار لتجديد التعريف والتقدير لروح الثقافة الإسلامية. إضافة إلى تعزيز مشاركة الأجيال الشابة المبدعة، وتعميق ارتباطها واعتزازها بهويتها الثقافية، وتشجيعها على الابتكار والإبداع في الفنون الإسلامية وإثراء تراثها.