المزيد من أدب وثقافة

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تحويل جائزة البردة إلى مهرجان ثقافي دولي

تحويل جائزة البردة إلى مهرجان ثقافي دولي
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