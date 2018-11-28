المزيد من أدب وثقافة

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حصلت "جائزة الشارقة للأدب المكتبي" على جائزة المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات لعام 2018

حصلت "جائزة الشارقة للأدب المكتبي" على جائزة المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات لعام 2018
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