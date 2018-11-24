أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دولة الإمارات القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دولة الإمارات القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة بدورتها الـ13 للعام 2018-2019 والتي ضمت 6 أعمال.

تضمنت القائمة كتاب «النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الـ21» للكاتب السعودي ماجد عبد الله المنيف، وكتاب «كراهية الإسلام.. كيف يصور الاستشراق الجديد العرب والمسلمين» للكاتب الأردني فخري صالح، وكتاب «الديني والدنيوي.. نقد الوساطة والكهنتة» للكاتب المغربي عبد الإله بلقزيز، وكتاب «التطرف» للكاتب الأردني إبراهيم غرايبة، وكتاب «غاندي وقضايا العرب والمسلمين» للكاتب البحريني عبد النبي الشعلة، وكتاب «التداوي بالفلسفة» للكاتب مغربي سعيد ناشيد.

وبحسب البيان الرسمي للجائزة جاء فيه: «إن هذه الأعمال الـ6 اختيرت من بين 173 عملا تقدمت للمشاركة هذا العام أغلبها من دول السعودية والبحرين والأردن والمغرب.

وكانت إدارة الجائزة أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن القائمة الطويلة لفرعي "الفنون والدراسات النقدية" و"أدب الطفل" فيما ينتظر أن تعلن قريبا عن باقي الفروع التسعة للجائزة.

ويبلغ إجمالي القيمة المالية للجائزة 7 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار).

ويحصل الفائز في كل فرع على 750 ألف درهم إماراتي «نحو 204 آلاف دولار»، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في شهر مايو القادم.