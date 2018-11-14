جائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل"، لدورتها الثالثة عشرة (2018-2019)، واشتملت القائمة على عشرة أعمال من أصل 168 مشاركة ينتمى مؤلفوها إلى عدد من الدول العربية، وجاءت أغلب المشاركات من دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان والسعودية ومصر والأردن وسوريا والكويت.

وتشتمل القائمة الطويلة على كتاب "النور ينتظرك" للكاتبة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وهو من إصدارات منشورات الدار المصرية اللبنانية 2018، بالإضافة إلى إصدارين من دار الحدائق هى "أحلم أن أكون خلاط إسمنت" لمؤلفه حسين المطوع - 2018 ، وكتاب "أنا لست أنت" للمؤلف جيكر خورشيد - 2018.

وتتضمن القائمة الطويلة فى فرع أدب الطفل الأعمال التالية أيضاً "ستشرق الشمس ولو بعد حين" للكاتبة تغريد عارف النجار، الصادر عن السلوى للدراسات والنشر 2017، و"سر على دفتر سارى" للكاتبة رانيا زبيب ضاهر، الصادر عن دار الساقى 2018، و"أصوات العالم" للكاتبة نادية النجار من منشورات دار الهدهد للنشر والتوزيع 2018، و"أين منقارى؟" للكاتبة يارا بامية والصادر عن ورشة فلسطين للكتابة 2018، و"حور تشرب الشاى مع القمر" للكاتب جمال بوطيب، والصادر عن مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية 2017، ورواية "أجنحة طائرتي" للكاتبة رجاء ملاح الصادرة عن معالم للطباعة والنشر والتوزيع - دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع 2018، و"معطفى القرمزى" للكاتبة حصة جوعان المزروعى، من منشورات دار العالم العربى للنشر والتوزيع 2018.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع أدب الأطفال والناشئة، الذى يسعى إلى الارتقاء بثقافة هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وبذائقتهم الجمالية، ويبني هويتهم الحضارية على التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر، فضلاً عن تقدير المفكِّرين، والباحثين، والأدباء، الذين قدَّموا إسهامات جليلة، وإضافات، وابتكارات، فى الفكر، واللغة، والأدب، والعلوم الاجتماعية، وفي ثقافة العصر الحديث ومعارفه.

يذكر أنه سيتم الإعلان عن القوائم الطويلة لفروع "الآداب" و"المؤلف الشاب" و"الفنون والدراسات النقدية" و"التنمية وبناء الدولة" خلال الأسابيع المقبلة.