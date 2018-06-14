الاعلان عن نتائج جائزة النيل بفروعها الثلاثة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية

الاعلان عن نتائج جائزة النيل

القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر أخيرا عن نتائج جائزة النيل بفروعها الثلاثة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وهي أرفع جائزة مصرية في هذه المجالات تضاف إليها جائزة النيل للمبدعين العرب والتي استحدثت هذا العام لأول مرة.

وفي فرع الآداب فاز بالجائزة الناقد صلاح فضل وفي فرع الفنون فاز الفنان التشكيلي مصطفى الرزاز وفي فرع العلوم الاجتماعية فاز المفكر والفيلسوف مراد وهبة، فيما ذهبت في فرع المبدعين العرب للفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي.

وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 500 ألف جنيه (نحو 28 ألف دولار) إضافة إلى ميدالية ذهبية.

كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية لعام 2017 والتي تمنح في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) إضافة إلى ميدالية ذهبية.

وذهبت الجائزة في فرع الفنون للممثلة نادية لطفي والملحن محمد سلطان.

وفي فرع الآداب ذهبت إلى عبدالحكيم راضي عضو مجمّع اللغة العربية والكاتب محمد قطب والناقد كمال الدين عيد، وفي فرع العلوم الاجتماعية نال الجائزة كل من أستاذة علم النفس سعدية بهادر وعميد كلية التربية السابق شبل بدران وأستاذ القانون أحمد رفعت ووزير العدل السابق عبدالعزيز الجندي.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة أيضا جوائز الدولة للتفوق والتي ذهبت في مجال الآداب للروائي أحمد مراد وأستاذ اللغة العربية محمد العبد، فيما ذهبت الجائزة في فرع الفنون للموسيقار رضا بدير والنحات سعيد بدر وذهبت في مجال العلوم الاجتماعية إلى الكاتب صلاح سالم وأستاذة التاريخ الحديث والمعاصر إلهام ذهني وأستاذ إدارة الأعمال عبدالسلام أبوقحف.

وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع من هذه الفروع 100 ألف جنيه (نحو 5700 دولار) إضافة إلى ميدالية ذهبية.