شروط وموعد التقديم لجائزة «رفاعة الطهطاوي» وقيمتها المالية

أعلن المركز القومي للترجمة عن فتح باب التقدم لجوائز رفاعة الطهطاوي للترجمة لعام 2019: (جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة "الدورة العاشرة" - جائزة الشباب للترجمة "الدورة السابعة" - جائزة الترجمة العلمية "الدورة الرابعة").

جدير بالذكر أن الأعمال المقدمة تُقبل من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين وتمنح قيمة الجائزة كاملة للمترجم.

• شروط التقدم للجوائز:

- أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في أحد دور النشر المصرية أو العربية.

- يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية.

- تكون الترجمة عن اللغة الأصلية.

- أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

- ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الشباب وقت التقدم للجائزة عن 40 عاما.

- لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور 5 سنوات.

• الأوراق المطلوبة:

- استمارة التقديم، تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد عن 1000 كلمة.

- سيرة ذاتية حديثة للمترجم وصورة شخصية.

- صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

- 5 نسخ مصورة من العمل الأصلي، و5 أصول من العمل المترجم.

وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي (شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة)، أو بالبريد، حتى يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2109.

• قيمة الجوائز:

- جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة: مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

- جائزة الشباب للترجمة: مكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

- جائزة الترجمة العلمية (في مجالات العلوم الطبيعية بأنواعها): مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

بنود مترابطة - 1