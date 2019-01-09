رواية «الفابريكة» للكاتب أحمد الملواني ضمن القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية

رواية «الفابريكة» للكاتب أحمد الملواني



وصلت رواية «الفابريكة» للكاتب أحمد الملواني والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية فرع شباب الأدباء.

وتعود أحداث الرواية إلى وقت الحملة الفرنسية لنتابع رحلة سيمون رينار الجندي الشاب في جيش نابليون بونابارت. والذي عاش في مصر لأكثر من 100 عام، قبل أن يغادرها هاربًا، مخلفًا وراءه فابريكة مهجورة في قرية مصرية صغيرة، وبها ماكينة لا يعرف أحد ماذا تفعل تحديدًا.

ولتبقى الماكينة في قلب الفابريكة لـ100 عام، تعيش حولها أساطير القرويين البسطاء، وأحلامهم بما يمكن أن تصنعه تلك الماكينة من معجزات، إن عادت إلى العمل، حتى يحضر إلى القرية حفيد الخواجة رينار قادمًا من فرنسا؛ بحثًا عن الإرث الذي تركه الجد في هذه القرية، وسعيًا وراء ماضي سيمون رينار الغامض، لعله يجد جوابًا للألغاز التي نسجت لأكثر من قرن حول ذلك الرجل الفرنسي الذي عاش حياة غامضة، لم يعرف عنه فيها سوى شغفه بالعلوم الغريبة والسحرية.

لكن في القرية يجد منصور رينار -العالم الفرنسي الشاب- نفسه محاصرًا بين ماضي جده المجهول، وبين صراعات القرية الغامضة والدموية؛ ليغرق في بحر بلا نهاية من الحكايات والأساطير، التي تفقده القدرة على تمييز الحقيقة عن الخرافة.

وهكذا ننتقل بين مصر وفرنسا عبر صفحات تلك الرواية، التي يلهث خلالها القارئ لملاحقة أحداثها المتوالية وإيقاعها الرشيق، من خلال لغة بسيطة وأحداث تمزج الواقع بالخيال، الممكن بالمستحيل، الماضي بالحاضر.

"الفابريكة" هي الرواية الرابعة لأحمد الملواني بعد (زيوس يجب أن يموت) الصادرة عام 2010، و(مفتتح للقيامة) 2014، و(وردية فراولة) 2016 وهي الرواية الفائزة بجائزة أخبار الأدب في دورتها الأولى.

كذلك أصدر 3 مجموعات قصصية (أزمة حشيش) 2013، و(سيف صدئ وحزام ناسف) 2013، و(الروحاني) 2015