تعرف على الفائزات بجائزة لوريال - اليونسكو للنساء فى العلوم

أعلنت اليونسكو ومؤسسة لوريال، بمناسبة اليوم العالمى للفتاة والمرأة فى ميدان العلوم، أسماء الفائزات بجائزة لوريال- اليونسكو للنساء فى مجال العلوم فى نسختها الحادية والعشرين.



ويجرى تقديم هذه الجائزة سنوياً لعدد من العالمات المتميزات من شتى بقاع العالم، وذلك تكريماً لبحوثهنّ المتميزة فى ميادين علم المادة والرياضيات وعلم الحاسوب.



وسيجرى تكريم العالمات الفائزات والاحتفاء بإنجازاتهن خلال حفل رسمى سينظّم فى الرابع عشر من مارس فى مقر اليونسكو فى باريس، وتبلغ قيمة الجائزة التى ستقدّم لكل واحدة من الفائزات 100 ألف يورو، وسيتخلل الحفل أيضاً الاحتفاء بإنجازات 15 عالمة شابة واعدة من جميع أنحاء العالم.



ونال مجال الرياضيات جائزتين من الجوائز الخمس التى ستقدمها اليونسكو ومؤسسة لوريال للنساء العالمات هذا العام، وستقدّم هاتين الجائزتين لكل من الدكتورة كلير فوازان، وهى إحدى الحائزات الخمس على ميدالية ذهبية من المركز الوطنى الفرنسى للبحث العلمي، وأول عالمة رياضيات تلتحق بمؤسسة كوليج دو فرانس الأكاديمية، والدكتورة إنغريد دوبشى من جامعة ديوك فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى أول امرأة تترأس الاتحاد العالمى للرياضيات.



ونستعرض أسماء الفائزات:

عن أفريقيا ومنطقة الدول العربية، البروفيسورة نجاة عون صليبا، الكيمياء التحليلية وكيمياء الغلاف الجوي، بروفيسورة فى مجال الكيمياء ومديرة مركز حماية الطبيعة فى الجامعة الأمريكية فى بيروت، لبنان.



وعن منطقة آسيا والمحيط الهادى، فازت البروفيسورة ماكى كاواى – الكيمياء/الحفز الكيميائى، المديرة العامة لمعهد علوم البيولوجيا الجزيئية فى جامعة توكيو فى اليابان وعضو مجلس العلوم فى اليابان.



وعن أمريكا اللاتينية، فازت البروفيسورة كارين هالبيرغ – الفيزياء/ فيزياء المادة المكثفة، بروفيسورة فى معهد بالسيرو ومديرة قسم البحوث فى مركز باريلوش الذري، الأرجنتين.



وعن أمريكا الشمالية، فازت البروفيسورة إنجريد دوبيشيس – الرياضيات / الفيزياء الرياضية، بروفيسورة فى مجال الرياضيات وهندسة الكهرباء والحاسوب، جامعة ديوك، الولايات الأمريكية المتحدة.



وعن أوروبا، فازت البروفيسورة كلير فوازان-الرياضيات/الهندسة الجبرية، بروفيسورة فى مؤسسة كوليج دو فرانس الأكاديمية وباحثة سابقة فى المركز الوطنى الفرنسى للبحث العلمي.







أما الفائزات بجوائز لوريال-اليونسكو للنساء فى مجال العلوم، فيقدم برنامج اليونسكو - لوريال للنساء فى مجال العلوم مِنحاً دراسية سنوية لـقرابة 275 فائزة على المستوى الوطنى والإقليمي، ومن بينهنّ 15 باحثة واعدة سيجرى تكريمهنّ بتاريخ 14 مارس 2019.



عن أفريقيا ومنطقة الدول العربية، فازت الدكتورة صبا الهلالى – العلوم الصحية، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى دبي، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة زهرة ضوافلى، علوم الأعصاب/الكيمياء الحيوية، منحة لوريال-اليونسكوالإقليمية فى تونس، مركز التقانة الحيوية فى مدينة برج السدرية، والدكتورة منّة عطالله الصريفي- علم الأحياء الجزيئي/علم الوراثة، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى مصر، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة بريسكيلا كوليبيا مانتى – العلوم العصبية، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى غانا، جامعة كوامى نكروماه للعلوم والتقانة.



وعن أمريكا الشمالية، فازت الدكتورة جاكلين كراغ-العلوم الصحية، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى كندا، جامعة كولومبيا البريطانية.



وعن أمريكا اللاتينية، فازت الدكتورة ماريا مولينا – الكيمياء/علم الأحياء الجزيئى، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى الأرجنتين، جامعة ريو كوارتو الوطنية، والدكتورة آنا صوفيا فاريلا-الكيمياء/الحفز الكهروكيميائى، ومنحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى المكسيك، معهد الكيمياء فى الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك.







وعن آسيا والمحيط الهادي، فازت الدكتورة شيرى آو-العلوم العصبية، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى سنغافورة، معهد علم الأحياء الجزيئى والخلوي، والدكتورة ميكا نوموتو- علم الأحياء الجزيئي/ علم أمراض النبات، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى اليابان، جامعة ناغويا، والدكتور مارى جاكلين روميرو-الفيزياء الكمية، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى أستراليا، جامعة كوينزلاند







وعن أوروبا، فازت الدكتورة لورا إيلو-علم الأحياء الحاسوبى، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى فنلندا، جامعة توركو وجامعة أوبو أكاديمي، الدكتورة كريستين جينسين-كيمياء المواد، التحليل الهيكلي، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى الدنمارك، جامعة كوبنهاغن، الدكتورة بيولا ماريا جافيير مارتينيز – علم الجينوم، منحة لوريال - اليونسكو الإقليمية فى إسبانيا، معهد جوزيف كاريراس لأبحاث اللوكيميا، والدكتورة أورتى نينيسكايت - العلوم العصبية، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى ليتوانيا، جامعة فيلنيوس، الدكتورة نورشان تونكباج – علم الأحياء الحاسوبي، منحة لوريال-اليونسكو الإقليمية فى تركيا، جامعة الشرق الأوسط التقنية.