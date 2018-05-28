رواية "الرحلات" للكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك

فازت رواية "الرحلات" للكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك بجائزة مان بوكر العالمية للرواية المترجمة إلى اللغة الإنكليزية، للعام 2018، وتقدر قيمتها بـ 50 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها بالتساوى المؤلف ومترجم الرواية الفائزة.

وتدور أحداث الرواية حول السفر في القرن الحادى والعشرين وتفاصيل تشريح الجسد، إذ تسلط الكاتبة الضوء على حكايات عن السفر عبر الزمن، وتربط ذلك بجسم الإنسان، لتصل إلى خلاصات في الحياة، والموت، والحركة، والهجرة.

رواية توصل إلى جوهر الطبيعة البشرية.