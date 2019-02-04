فيلم “روما” يحصد جائزة مهرجان غويا

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان غويا في نسخته الـ 33 عن فوز فيلم ” روما” للمخرج أفونسو كوارون، بجائزة المهرجان للعام 2019 بحضور عدد كبير من الفنانين والمنتجين، وصناع السينما في حفل كبير أقيم بالأمس.

وتدور أحداث الفيلم الفائز حول قصة تسرد عامًا من حياة عائلة من الطبقة المتوسطة تعيش في مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية، في أوائل السبعينيات. الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بتكلفة بلغت 15 مليون دولار أمريكي.

كما حصل الممثل جيسوس فيدال على أفضل ممثل صاعد، فيما حصلت الممثلة إيفا ليوروتش على أفضلة ممثلة صاعدة، وقدم الحفل الفنانة سيليفيا أبريل، والفنان اندرو بينوفينتي.

يذكر بأن فيلم ” روما” قد حصد ثماني جوائز من قبلُ، أبرزها: جائزة الأسد الذهبي، وجائزة الجلولدن جلوب لأفضل مخرج، وجائزة جويا لأفضل فيلم أجنبي باللغة الإسبانية