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العراقية الإيزيدية نادية مراد تتسلم جائزة نوبل للسلام

العراقية الإيزيدية نادية مراد تتسلم جائزة نوبل للسلام
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