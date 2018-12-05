القاهرة: الاعلان عن جوائز الاتحاد لعام 2018

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الكبير والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى جوائز الاتحاد لعام 2018، بعد أن اعتمدها مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر 2018.

وجاءت الجوائز كالآتى:

أولا: جائزة التميز ست جوائز قيمة كل منها 10000 ألف جنيه على النحو التالي:

جائزة التميز في الشعر فاز بها كلً من الشاعرين ماجد يوسف وفريد أبو سعدة.

جائزة التميز في القصة والرواية فاز بها كلً من الروائيين فؤاد حجازى وحسن الجوخ.

جائزة التميز في النقد فاز بها كلً من الناقدين صابر عبد الدايم وأحمد حلمى حلوة.

ثانيا: جوائز الاتحاد وقيمة كل منها 10000 جنيه وجاءت كالآتى:

1ــ جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر د بشير رفعت سعيد

2ــ. جائزة النقد الأدبى فازت بها د. هدى عطية عبد الغفار

3ــ جائزة الترجمة فاز بها حسام فتحى نايل

4ــ جائزة شعر العامية فاز بها الشاعر مصباح المهدى

5ــ جائزة الرواية فاز بها الروائى محمود أحمد عرفات

6ـــ جائزة أدب الأطفال فاز بها خالد محمد فتحى أبو بكر

ثالثا : الجوائز الخاصة، وقد جاءت كالًاتى:

1ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها أشرف عكاشة

2ـــ جائزة الدكتور حسن البندارى (وقيمتها 5000 جنيه ) فازت بها نور الهدى عبد المنعم

3 جائزة المرحوم يوسف أبو رية (وقيمتها 5000 جنيه ) فازت بها انتصار عبد المنعم

وتم حجب جائزة المرحوم الدكتور عبد الغفار مكاوى حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة في حالة العمل المفرد وهى نسبة الـ85% وكذلك تم حجب جائزة محمد سلماوى للسبب نفسه