جون كيري يشارك في افتتاح معرض أبوظبي للكتاب

استضاف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في بداية دورته التاسعة والعشرين الأربعاء وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري الذي تحدث في ندوة مع الجمهور ووقع كتابه “كل يوم إضافة”.

ونشرت دار (سايمون آند شوستر) الكتاب في 2018 وهو يصنف ضمن كتب السيرة الذاتية إذ يتضمن الكثير من مشوار كيري (75 عاما) الذي كان عضوا سابقا بمجلس الشيوخ وشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة لأربع سنوات في عهد إدارة باراك أوباما.

وقال كيري في الندوة إن كتابه يمثل “سردا لمشوار شاب أميركي علمته الأيام واكتسب خبرات تزامنت مع رحلة الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم”.

وأضاف أن الكتاب “يرصد الكثير من التغيرات السياسية والاجتماعية في المجتمع الأميركي منذ الستينات مثل انتشار موسيقى الروك آند رول وظهور جماعات نشطة ومؤثرة للدفاع عن المرأة والسلام والبيئة وحقوق الإنسان ووقف الحروب”.

وتطرق كيري في الندوة للحديث عن غزو العراق في 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين ثم ثورات الربيع العربي في 2011 ووصولا إلى الحرب الأهلية في سوريا.

وخاض كيري سباق الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2004 لكنه خسر الانتخابات أمام الرئيس جورج دبليو بوش.