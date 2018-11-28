تصوير الجزء التاسع من السلسلة الهوليوودية "Star Wars" في وادي رم

قرر المخرج الأمريكي، جيفري أبرامز، تصوير الجزء التاسع من السلسلة الهوليوودية "Star Wars"، في منطقتي وادي رم والشاكرية في الأردن.

وتم اختيار هاتين المنطقتين بالتحديد لما تتمتعان به من خصائص طبيعية فريدة، إذ ستظهران في الفيلم كما لو كانتا في كوكب فضائي بعيد.

وفي تعليقه على الخبر، أشار المخرج إلى أن "وادي رم جميل بشكل يحبس الأنفاس، وهو الموقع المثالي لفيلمنا القادم".

كما أضاف أبرامز قائلا: "أشعر بأنني محظوظ جدا لتمكني من التصوير في الأردن. ونتيجة للترحيب الحار من الحكومة وتفاني طاقم الفيلم المحلي مهنيا، حصلنا على أفضل تجربة ممكنة ونحن ممتنون للغاية".

يذكر أن فريق الإخراج والتصوير تعاون مع أكثر من 250 احترافي أردني، شاركوا في عمليات التصوير وتصميم الأزياء والمخلوقات الفضائية وتصميم المؤثرات الخاصة وغيرها، في حين قدم الجيش الأردني الدعم اللوجستي الذي كان أساسا لنجاح التصوير.

ومن جهة أخرى، بدأ تصوير الجزء القادم من السلسلة في شهر أغسطس الماضي، بينما يقرر إطلاقه رسميا في شهر ديسمبر المقبل