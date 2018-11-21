المعرض السنوي في نسخته الثانية للفنانة التشكيلية جيهان فوزي

تطلق الفنانة التشكيلية جيهان فوزي معرضها السنوي في نسخته الثانية أوائل ديسمبر المقبل ويستمر حتى الخامس من نفس الشهر، بمقر جريدة الأهرام، وبحضور السفير شريف البديوي قنصل مصر فى دبي .

يضم المعرض الأعمال الفنية الاكثر تميزاً للفنانين المبتدئين، ويستهدف مساعدة المواهب الشابة والغير أكاديمين وذلك لعرض اعمالهم المتميزة من خلال المعرض.

قالت فوزي، إن المعرض يوفر كافة اشكال الدعم الفني والأدبي والمادي والمعنوي اللازمين لإخراج طاقة الشباب الابداعية ، وكذلك العمل على توفير الدعم الاعلامي اللازم لتسويق الأعمال الفنية من خلال تسليط الضوء عليها، فيما يشارك بالمعرض رواد المجال الثقافي والفني في مصر والعالم العربي.

وأضافت فوزي عبر بيان صحفى اليوم، أن النسخة الثانية من المعرض تأتي بعد نجاح النسخة الأولي من المعرض فقد ازداد اعداد المتقدمين من الفنانين وقد تم فرز الاعمال من قبل لجنة تحكيم فنية ووقع الاختيار على ٩٦ فنان ليشارك في النسخة الثانية من المعرض، مضيفة " يجري التخطيط الجيد للمعرض"، وهو مادفع دفع شركة كانون العالمية لتكون الراعي الرسمي للمعرض في هذا العام.

وكشفت فوزي، إلى أن جاليري آرت بلاس دبي قد قرر دعم المعرض في نسخته الثانية، من خلال تقديم جوائز لأصحاب المراكز المتقدمة، واتاحة الفرصة للعمل الفني صاحب المركز الأول للمشاركة في المعرض العالمي world Art Dubai 2019.