تكريم حبيب الصايغ في نيودلهي للكتاب

تقديراً لجهوده في خدمة الثقافة الإماراتية والعربي كرمت إدارة معرض نيودلهي الدولي للكتاب، مساء الجمعة الماضي، حبيب الصايغ، أمين عام اتحاد الكُتاب العرب.

ووجه حبيب الصايغ بمناسبة التكريم رسالة باللغة الانجليزية إلى الكتاب والمثقفين الهنود، قال فيها: "مرة، زارني رجل هندي في اتحاد كتاب الإمارات في أبوظبي، قال الرجل الذي لا أعرفه أنه جاء لوداعي بعد أن قضى 34 عاماً في خدمة جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو يشعر بالذنب لأنه لم يتعلم اللغة العربية، سألته: أنت لا تتكلم العربية مطلقاً؟ قال: لا. قلت للسيد قدسي: لو ذهبت إلى مطعم ألا تستطيع طلب وجبة باللغة العربية؟ هز الرجل رأسه على طريقة الهنود اللطفاء، وقال: لا. أضاف: من أجل ذلك جئت اليوم إليك مودعاً، وطالباً تزويدي بقصص وروايات من إبداع كتاب الإمارات".

وأضاف الصايغ "السيد قدسي أراد من حواره معي ترجمة المحبة والأخوة والصداقة إلى عمل، ومن أجل الهدف نفسه نحن اليوم في نيودلهي".

ونوه أمين عام اتحاد الكُتاب العرب، بالعلاقة الأزلية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعود إلى أعماق ضاربة في التاريخ.

وقال الصايغ "الهند تضئ ذاكرتنا الفردية والجمعية في الإمارات بذلك الشعاع البهي منذ كانت كلمة "السفر" عند آبائنا وأجدادنا مرادفة لكلمة "الهند"، كما لو كانت الهند كل عالمنا الخارجي، وكما لو كانت مومباي ودلهي وغيرهما من مدن ومناطق الهند بوابتنا إلى اللقاء والانفتاح والسلام والحرية".

وأكد أن مجئ نخبة كتاب وأدباء ومثقفي الإمارات إلى نيودلهي ومعرض كتابها الدولي، ضمن وفد الشارقة، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب الإمارات، يؤكد الرغبة في تحقيق المزيد من التعارف والمعرفة، في أفق العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المجالات والقطاعات كافة، بين الهند والإمارات.