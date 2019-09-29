حفل توزيع جوائز أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري

يقيم اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، حفل توزيع جوائزأحمد شوقى الدولية للإبداع الشعرى، التى يصل مجموع قيمتها المادية إلى 200 ألف جنيه، وذلك اليوم الأحد، فى تمام الساعة السادسة مساء، بمركز الهناجر للفنون فى دار الأوبرا المصرية.



وفازبالجائزة فى دورتها الأولى، والتى تمنح إلى اثنين شاعرمصرى وآخرعربى تكريما لذكرى أمير الشعراء، الشاعرالمصرى الكبيرأحمد عبد المعطى حجازى، والشاعر اليمنى عبد العزيز المقالح.



يذكرأن الجائزة تقبل الترشيحات من الهيئات الأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، وغير العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق لمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح علي المبررات والمسوغات، ومعها سيرة ذاتية للمرشح ونسختان من مجمل إنتاجه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح على المبررات والمسوغات.