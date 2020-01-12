ينظم مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع، حفل توقيع "موسوعة أمراء الإرهاب" للباحث حسام الحداد يوم الاثنين الموافق 27 يناير الحالي، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا بقاعة بلازا 1، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 والتي تنطلق فعالياته يوم 22 من نفس الشهر.

موسوعة «أمراء الإرهاب»، ثلاثة أجزاء، عبارة عن قراءة ورصد لعدد ليس بالقليل من عناصر الحركات الإسلامية في محاولة لتتبع تاريخ وظروف النشأة وواقع هذه العناصر وعدد العمليات التى تم ارتكابها ومرجعياتهم الفكرية، وكذلك خطابهم السياسى والتعبوي، وعلاقتهم بالبيئة والمحيط والقوى السياسية المختلفة، ومحاولة رصد التحولات والتطورات التى طرأت عليهم والموقف من الأنظمة الحاكمة والعلاقة معها.

ينتمى هذا المشروع البحثى في خلفيته العلمية إلى المساق السوسيوتاريخى- المعرفى الذى يعد نواة لفهم تشكّل وتطور المسارات الاجتماعية والسياسية والفكرية الخاصة بهذه الحركات والتنظيمات والفاعلين فيها، وتتضمن هذه «الموسوعة» أكثر من مئتين وخمسين شخصية، مرتبة ترتيبا أبجديا لسهولة البحث فيها.

عمل الباحث على جمع وتصنيف هذه الموسوعة على مدى ٥ سنوات من ٢٠١٤، وحتى الانتهاء منها في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، لعمل التحديثات اللازمة للشخصيات ومواقفها الفاعلة على المستويين المحلى أو العالمي.

ومن بين الشخصيات التى تضمها الموسوعة: رموز الإرهاب في العالم أمثال أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى وأبو مصعب الزرقاوى ودوكو عمروف وعبدالله عزام وعمر عبدالرحمن وأيمن الظواهري، وكذلك رموز الدعوة السلفية في مصر؛ محمد حسان، ياسر برهامي، سعيد عبدالعظيم، وغيرهم.

