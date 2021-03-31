حقائق ووثائق عن تحريف الكتاب المقدس لزكرياء أستاذ

هذا الكتاب يأتي بمجموعة من شواهد من داخل الكتاب المقدس سواء بعهده القديم أو الجديد ويعطي الأدلة من كتب المسيحية المعتمدة على أن التحريف قد أصاب هذا الكتاب سواء التحريف بزيادة آو نقصان وشهادة الآباء المسيحيين الأوائل ...

على أنهم على سبيل المثال هناك اسفارا كانت مقدسة لديهم لكن لا نجد لها اليوم تقديس من شعب الكنيسة ولا تضمها الكنيسة لطيات الكتاب المقدس

وهناك عدة التناقضات التي توجد داخل هذا الكتاب الذي يشهد لنفسه أنه اختلط فيه الحق والباطل . وعمل الكاتب وثائق تلوين شواهد ليجد القارئ سهولة في الرجوع بتلك الكتب المستشهد بها.