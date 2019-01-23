حفل توقيع كتاب "خطاب العنف والدم" للكاتب حسام الحداد بمعرض الكتاب

ينظم دار ابن رشد للنشر حفل توقيع كتاب "خطاب العنف والدم" للكاتب حسام الحداد، وذلك يوم الاثنين الموافق 4 فبراير الساعة الثانية عشرة بمعرض الكتاب.

يتناول الكتاب ما أُطلق عليه "خطاب العنف والدم"، وهو هذا النوع من الفقه الذي يدعو في خطابه إلى استخدام العنف والإرهاب والتطرف في مواجهته للآخر، سواء أكان الآخر الديني أو من الدين نفسه، ولكنه يختلف معه في المذهب أو لا ينضوي تحت لواء جماعته، من خلال مناقشة: خطاب العنف والدم في التراث الإسلامي، التأسيس الحديث لخطاب العنف والدم "أبو الأعلى المودودي، سيد قطب، أبو الحسن الندوي.. وغيرهم"،خطاب العنف والدم بالجماعة الإسلامية في مصر.