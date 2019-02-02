دار الأوبرا المصرية تحيي الذكرى الـ44 لرحيل أم كلثوم

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى الـ44 لرحيل أم كلثوم من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي المقام في الثامنة مساء اليوم السبت على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها: "غني لي – الورد جميل – جمال الدنيا – نصرة قوية لزكريا أحمد، افرح يا قلبي – ليلي ونهاري لرياض السنباطي، ما دام تحب – يا صباح الخير لمحمد القصبجي، وفات الميعاد لبليغ حمدي؛ أداء نجمات الأوبرا للموسيقى العربية: هند النحاس، رضوة سعيد، نهاد فتحي وحسناء.

يشار إلى أن دار الاوبرا المصرية خصصت عددا من الفعاليات خلال شهر فبراير لاحياء ذكرى رحيل أم كلثوم التي تعد أحد أهم الشخصيات البارزة في تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.