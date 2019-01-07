يحيى الجمال يناقش روايته الأحدث "أحلام شمس"

يناقش الكاتب والمحلل السياسي، يحيى الجمال، روايته الأحدث "أحلام شمس"، الصادرة عن دار الشروق، وذلك يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة 7 مساءً بمكتبة ديوان بالزمالك.

تناقش رواية "أحلام شمس"، العديد من القضايا الإنسانية، وتتعرض لفكرة نهم الإنسان بالحياة، وسعيه بأن يأخذ كل شىء ويتشبع بجميع الملذات والرغبات الموجودة فيها، وتتطرق لفكرة "الأكوان المتوازية"، القائمة على افتراضية "أننا لا نعيش في كون واحد، بل عدة أكوان تشكل معًا الوجود بأكمله"، وأن الأحلام التي نشاهدها ونشعر أننا كنا نعيشها بشكل حقيقي على أرض الواقع، وما يصاحبها من وجود آثار نجدها بعد الاستيقاظ؛ هي حقيقة لحياة يعيشها الإنسان في كون آخر.

وتطرقت الرواية للحديث عن لعنة تطارد شمس ابن السالك الزاهد صفي الدين، فحياته محكومة بتناقضات تظهر بين نشأته وسلوكه، وصعودە السريع، وحكايات حبه وحياته ومماته قبل أن يبلغ الـ33 من عمرە، وتساؤلات شمس لا تنتهي حتى وهو يشاهد نفسه خارج جسدە بين يدي فتاته برغم دعائها وتوسلاتها بلغة آرامية عتيقة، يدرك فقط أن هناك حقيقة فاتته في هذا الوجود، وأنه ربما مازالت هناك فرصة أخيرة لإدراكها.

الجدير بالذكر، أن يحيى الجمال، هو روائي ومحلل سياسي مصري حاصل على بكالوريوس دراسات الشرق الأوسط (العلوم السياسية) من الجامعة الأمريكية عام 1995، عمل بمجالات البحث السياسي والتنمية في مصر والشرق الأوسط، والتطوير العقاري، وصدرت له رواية "بعد الحفلة" عام 2016، ولديه العديد من المقالات في الصحف المصرية.