حفل تقديم وتوقيع كتاب “في بلاغة الحجاج” للدكتور محمد مشبال

حفل تقديم وتوقيع كتاب “في بلاغة الحجاج” للبلاغي المغربي الدكتور محمد مشبال

تنظم دار الشعر بتطوان حفل تقديم وتوقيع كتاب “في بلاغة الحجاج” للبلاغي المغربي الدكتور محمد مشبال، وذلك الجمعة 8 يونيو الجاري الموافق لـ23 رمضان، بفضاء المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، في الساعة العاشرة ليلا.

ويقدم الكتاب الأكاديمي والسيميائي المغربي الدكتور نزار التجديتي، بحضور مؤلف الكتاب الذي فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذه السنة، في صنف الفنون والدراسات الأدبية.

في هذا الكتاب، يقترح علينا المؤلف مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات وتأثيرها في المتلقي، ضمن مشروع محمد مشبال المتعلق ببلاغة الحجاج، التي تُعنى بدراسة الوظيفة التواصلية الإقناعية للخطابات، في مقابل البلاغة الأدبية التي تهتم بالوظيفة الجمالية التي تقوم عليها الخطابات التخييلية، وهي تقتصر على بلاغة العبارات والصور، بدلا من بلاغة الخطاب.

من هنا، تنفتح بلاغة الحجاج على مختلف الخطابات السياسية والمواعظ الدينية والمرافعات القضائية والخطابات الإشهارية وغيرها، مع إمكانية مقاربة مختلف الأنواع الأدبية، بينما تنصرف البلاغة الأدبية إلى دراسة جماليات العبارة والأسلوب في النصوص الأدبية التخييلية.

وبهذا يكون مشبال قد فتح الدرس البلاغي على آفاق رحبة، وحلق به بعيدا عن الحدود الضيقة للبلاغة الأدبية كما أعادت رسمها النظرية الأسلوبية والنظرية الشعرية سواء بسواء. ليخلص الباحث إلى صياغة مشروع بلاغة لا تقتصر على النصوص الأدبية التخييلية التي درجنا على تصنيفها ضمن قائمة الخطابات الرفيعة، وإنما هي بلاغة جديدة تنفتح على شتى صنوف الخطاب.

بلاغة من شأنها أن تسعفنا في قراءة نصوص منسية من تراثنا الخطابي ظلت مقصية من حقها في القراءة والتحليل والنقد والتأويل، مثلما تمكننا هذه البلاغة من قراءة وتحليل الخطابات اليومية في حياتنا المعاصرة.

ونذكر أن توقيع الكتاب يأتي ضمن برنامج “توقيعات”، حيث تحتفي دار الشعر بتطوان بتتويج كتاب “في بلاغة الحجاج” بجائزة الشيخ زايد للكتاب، واحتفاء بمشروع محمد مشبال البلاغي وإسهامه في النهوض بدرس البلاغة في الجامعة المغربية، وفي ثقافتنا العربية المعاصرة.